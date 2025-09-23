UE e OMS rebatem advertências de Trump sobre autismo e gravidez

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) disse na terça-feira que não há novas evidências que exijam mudanças nas recomendações atuais da região para o uso de paracetamol, conhecido como Tylenol nos Estados Unidos, durante a gravidez.

"As evidências disponíveis não encontraram nenhuma ligação entre o uso de paracetamol durante a gravidez e o autismo", afirmou a EMA em um comunicado, acrescentando que o paracetamol pode ser usado durante a gravidez quando necessário, embora em menor dose e frequência. Na segunda-feira, o órgão regulador de saúde do Reino Unido disse que seu uso é seguro.

"As evidências permanecem inconsistentes", disse o porta-voz da OMS, Tarik Jašarević, em uma coletiva de imprensa em Genebra, quando questionado sobre uma possível ligação entre o uso de paracetamol na gravidez e o autismo.

Ele citou estudos não especificados que apontavam para uma possível ligação, mas disse que isso não foi confirmado por pesquisas posteriores. "Essa falta de replicabilidade realmente exige cautela ao tirar conclusões precipitadas", declarou.

Em uma entrevista coletiva altamente incomum na Casa Branca na segunda-feira, Trump deu conselhos médicos a mulheres grávidas e pais de crianças pequenas, dizendo-lhes repetidamente para não usar ou administrar o analgésico e sugerindo que as vacinas comuns não sejam tomadas juntas ou tão cedo na vida de uma criança.

O conselho de Trump vai contra as sociedades médicas, que citaram dados de vários estudos mostrando que o acetaminofeno, o ingrediente ativo do Tylenol, desempenha um papel seguro no bem-estar das mulheres grávidas.