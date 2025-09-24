Após comentários, algumas autoridades veem Trump se afastando da Ucrânia

Mas não ficou imediatamente claro se Trump apoiaria suas palavras com uma mudança na política dos EUA, uma ambiguidade que poderia manter a responsabilidade sobre a Europa de atender mais às necessidades da Ucrânia por meio de armas e financiamento, à medida que o papel de Washington diminui.

"Acho que as pessoas estão se animando porque isso sugere... que sua compreensão do conflito mudou", disse à Reuters Neil Melvin, diretor de Segurança Internacional da RUSI, sobre os comentários de Trump.

"Ele reconheceu que o conflito é mais complicado e está claramente frustrado com Putin. Então acho que talvez seja um sucesso para a diplomacia ucraniana e europeia que essa explicação tenha sido aceita."

No entanto, Trump está mantendo uma ambiguidade estratégica em torno do conflito, encorajando a Ucrânia sem comprometer o apoio dos EUA, disse Melvin.

"Então, a narrativa em torno do que ele está dizendo mudou, mas ele ainda parece estar falando sobre distanciar os EUA da liderança do conflito. Ele está sempre jogando a culpa de volta para a Europa."

AUMENTAR RITMO NÃO SERÁ FÁCIL PARA A EUROPA