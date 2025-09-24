Ataque a tiros em escritório de imigração em Dallas deixa ao menos 1 morto e feridos

Agentes do ICE não ficaram feridos, mas não ficou claro se as vítimas incluíam detentos do ICE, seguranças locais ou policiais locais, disse a porta-voz do Departamento de Segurança Interna, Tricia McLaughlin, em entrevista ao programa "Fox & Friends", da Fox News.

Os investigadores estão analisando a possibilidade de o tiro ter vindo do telhado de um prédio de apartamentos próximo, segundo McLaughlin.

"Esses detalhes ainda são obscuros. Parece ter sido um atirador de elite ou algum tipo de tiro de longa distância", disse McLaughlin.

Ela também afirmou que o ataque a tiros ocorreu em um escritório de campo do ICE, não em um centro de detenção, onde os agentes do ICE realizam o processamento de curto prazo de detentos recém-presos.

O incidente ocorre duas semanas após a morte por tiro do ativista conservador Charlie Kirk por um atirador de elite durante um evento em Orem, Utah, o que alimentou o medo de uma nova onda de violência política nos Estados Unidos.

O presidente Donald Trump, o vice-presidente J.D. Vance e outras autoridades do governo culparam, sem provas, organizações liberais por fomentarem a agitação e incentivarem a violência contra a direita. Na segunda-feira, Trump assinou decreto declarando o movimento antifascista Antifa como uma "organização terrorista" doméstica, apesar de não haver evidências públicas ligando a Antifa à morte de Kirk.