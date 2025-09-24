Ataque a tiros em escritório de imigração em Dallas deixa ao menos 1 morto e feridos

(Reuters) - Um atirador matou pelo menos uma pessoa e feriu outras em um tiroteio na quarta-feira em um escritório de campo do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) dos EUA em Dallas, antes de morrer em decorrência de um ferimento autoinfligido por arma de fogo, informaram autoridades locais e federais.
A polícia respondeu a relatos de tiros no escritório no noroeste de Dallas por volta das 6h40, horário local, informou o departamento de polícia de Dallas no X.
O suspeito abriu fogo contra o escritório a partir de um prédio adjacente, de acordo com investigação preliminar, informou a polícia. Duas pessoas foram transportadas para um hospital com ferimentos a bala, enquanto uma terceira pessoa morreu no local.
Agentes do ICE não ficaram feridos, mas não ficou claro se as vítimas incluíam detentos do ICE, seguranças locais ou policiais locais, disse a porta-voz do Departamento de Segurança Interna, Tricia McLaughlin, em entrevista ao programa "Fox & Friends", da Fox News.
Os investigadores estão analisando a possibilidade de o tiro ter vindo do telhado de um prédio de apartamentos próximo, segundo McLaughlin.
"Esses detalhes ainda são obscuros. Parece ter sido um atirador de elite ou algum tipo de tiro de longa distância", disse McLaughlin.
Ela também afirmou que o ataque a tiros ocorreu em um escritório de campo do ICE, não em um centro de detenção, onde os agentes do ICE realizam o processamento de curto prazo de detentos recém-presos.
O incidente ocorre duas semanas após a morte por tiro do ativista conservador Charlie Kirk por um atirador de elite durante um evento em Orem, Utah, o que alimentou o medo de uma nova onda de violência política nos Estados Unidos.
O presidente Donald Trump, o vice-presidente J.D. Vance e outras autoridades do governo culparam, sem provas, organizações liberais por fomentarem a agitação e incentivarem a violência contra a direita. Na segunda-feira, Trump assinou decreto declarando o movimento antifascista Antifa como uma "organização terrorista" doméstica, apesar de não haver evidências públicas ligando a Antifa à morte de Kirk.
O uso agressivo de agentes do ICE pelo governo Trump como parte de sua repressão a imigrantes sem documentados gerou protestos de democratas e ativistas liberais. As instalações de detenção do ICE têm se tornado cada vez mais locais de conflito, com agentes fortemente armados utilizando armas de pimenta, gás lacrimogêneo e outros agentes químicos em confrontos com manifestantes.
Uma unidade do ICE no subúrbio de Chicago ergueu uma cerca na segunda-feira, depois que vários manifestantes, incluindo o prefeito de Evanston, Illinois, ficaram feridos em um confronto com agentes na semana passada.
Em julho, uma unidade de detenção do ICE em Alvarado, Texas, foi alvo de um protesto coordenado que resultou em vários tiros e um policial ferido.
(Reportagem de Brendan O'Brien em Chicago e Rich McKay em Atlanta)
