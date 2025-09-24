Confiança do consumidor no Brasil sobe em setembro e vai a nível mais alto desde dezembro, diz FGV

SÃO PAULO (Reuters) - A confiança dos consumidores brasileiros melhorou em setembro com a recuperação das expectativas e chegou ao nível mais alto desde o final do ano passado, mostraram dados da Fundação Getúlio Vargas divulgados nesta quarta-feira.

O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) da FGV teve no mês avanço de 1,3 ponto e foi a 87,5 pontos, patamar mais forte desde dezembro de 2024.

"A alta da confiança foi concentrada na melhora das expectativas, principalmente, pelo indicador de situação econômica futura, que subiu em todas as faixas de renda", explicou Anna Carolina Gouveia, economista do FGV IBRE.