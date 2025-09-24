Coreia do Sul e EUA veem progresso na transferência de controle militar enquanto tensões em Pyongyang aumentam

SEUL (Reuters) - O Ministério da Defesa da Coreia do Sul e o Departamento de Defesa dos Estados Unidos compartilham a opinião de que houve um progresso significativo no cumprimento das condições para a transferência do controle operacional em tempo de guerra, disse um funcionário do ministério nesta quarta-feira.

Atualmente, os EUA comandariam as tropas aliadas em caso de guerra na península coreana, mas a Coreia do Sul vem tentando obter o "controle operacional".

O presidente sul-coreano, Lee Jae Myung, prometeu na terça-feira encerrar um "ciclo vicioso de tensões militares desnecessárias" com a Coreia do Norte, com o objetivo de alcançar a coexistência pacífica e o crescimento compartilhado.