Dengue assola Sudão conforme infraestrutura é afetada pela guerra

O conflito entre o Exército do Sudão e as paramilitares Forças de Apoio Rápido (RSF) criou a pior crise humanitária do mundo e espalhou a fome, e não mostra sinais de abrandamento -- embora o Exército tenha recapturado a capital Cartum e outras partes do país.

Pacientes exaustos se deitam sob mosquiteiros em enfermarias lotadas no Hospital Omdurman enquanto recebem gotas de paracetamol intravenoso, o principal tratamento para a doença que pode ser fatal em uma segunda exposição.

DEZENAS DE MILHARES DE CASOS

Mais de 2.000 casos de dengue foram registrados em todo o país durante a semana que terminou na terça-feira, a maioria em Cartum, de acordo com o Ministério da Saúde, mas o ministro disse que o número real de pessoas que adoeceram é provavelmente muito maior.

"80% dos casos são menos graves e não chegam ao hospital, portanto esperamos que sejam dezenas de milhares de casos no último período em todo o Sudão", disse Haitham Mohamed Ibrahim à Reuters.

Os mosquitos que transmitem a doença se desenvolvem em água estagnada, inclusive dentro das casas. No Sudão, a estação chuvosa deixou poças de água parada em todo o país, enquanto as pessoas recorreram ao armazenamento de água em casa depois que os combates na capital destruíram as redes elétricas e os sistemas de água corrente.