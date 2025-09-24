Famoso arquiteto e urbanista chinês Kongjian Yu morre em acidente aéreo no Pantanal

"Foi com tristeza e consternação que recebi a notícia do desastre aéreo ocorrido no Pantanal no início da noite desta terça-feira", disse Lula na rede social. "Em tempos de mudança climática, Kongjian Yu se tornou uma referência mundial com as cidades esponja, que unem qualidade de vida e proteção ambiental: algo que queremos – e precisamos – para o futuro".

O Corpo de Bombeiros em Aquidauana disse que o avião, um Cessna, explodiu ao tocar o solo. Os quatro ocupantes morreram na hora carbonizados, de acordo com a corporação.

Em nota, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), ligado à Força Aérea Brasileira, disse que suas equipes foram ao local do acidente e realizaram coleta e confirmação de dados, preservação de elementos, verificação inicial dos danos causados à aeronave ou pela aeronave, além do levantamento de outras informações necessárias à investigação.

"A conclusão dessa investigação ocorrerá no menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade da ocorrência e, ainda, da necessidade de descobrir os possíveis fatores contribuintes", disse o Cenipa.

Yu foi destaque na programação de abertura da Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo na semana passada. O Estadão noticiou que ele participaria de uma viagem com cineastas para filmar um documentário sobre sua obra.

Ele ganhou relevância global como arquiteto e planejador urbano depois que o governo chinês adotou seu conceito de "cidades esponja", usando soluções baseadas na natureza para absorver e reter água em vez de infraestrutura de concreto para canalizá-la.