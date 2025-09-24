Famoso arquiteto e urbanista chinês Kongjian Yu morre em acidente aéreo no Pantanal

(Reuters) - O famoso arquiteto e urbanista chinês Kongjian Yu, conhecido mundialmente por ter criado o conceito de "cidades esponja", morreu em um acidente aéreo na cidade de Aquidauana, no Mato Grosso do Sul, região do Pantanal, informou nesta quarta-feira o hotel onde ele estava hospedado, que também é proprietário da área onde o avião caiu.
De acordo com informações do Hotel Barra Mansa, Yu estava acompanhado dos cineastas brasileiros Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz e Rubens Crispim Jr., além do piloto da aeronave, Marcelo Pereira de Barros. Todos que estavam a bordo da aeronave morreram.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou, em publicação na rede social X, a morte de Yu, de 62 anos, e das outras três pessoas que estavam com ele no avião.
"Foi com tristeza e consternação que recebi a notícia do desastre aéreo ocorrido no Pantanal no início da noite desta terça-feira", disse Lula na rede social. "Em tempos de mudança climática, Kongjian Yu se tornou uma referência mundial com as cidades esponja, que unem qualidade de vida e proteção ambiental: algo que queremos – e precisamos – para o futuro".
O Corpo de Bombeiros em Aquidauana disse que o avião, um Cessna, explodiu ao tocar o solo. Os quatro ocupantes morreram na hora carbonizados, de acordo com a corporação.
Em nota, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), ligado à Força Aérea Brasileira, disse que suas equipes foram ao local do acidente e realizaram coleta e confirmação de dados, preservação de elementos, verificação inicial dos danos causados à aeronave ou pela aeronave, além do levantamento de outras informações necessárias à investigação.
"A conclusão dessa investigação ocorrerá no menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade da ocorrência e, ainda, da necessidade de descobrir os possíveis fatores contribuintes", disse o Cenipa.
Yu foi destaque na programação de abertura da Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo na semana passada. O Estadão noticiou que ele participaria de uma viagem com cineastas para filmar um documentário sobre sua obra.
Ele ganhou relevância global como arquiteto e planejador urbano depois que o governo chinês adotou seu conceito de "cidades esponja", usando soluções baseadas na natureza para absorver e reter água em vez de infraestrutura de concreto para canalizá-la.
Desde então, o conceito foi adotado em centenas de lugares na China, bem como em áreas urbanas, dos Estados Unidos à Rússia.
A Turenscape, empresa de design sediada em Pequim e fundada por Yu em 1998, especializada em arquitetura paisagística, planejamento urbano e restauração ecológica, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário fora do horário normal de trabalho.
Yu lidera a Turenscape desde sua fundação como arquiteto principal da empresa, transformando-a em uma companhia com mais de 500 especialistas, de acordo com seu site.
A morte de Yu também repercutiu na mídia estatal chinesa.
(Reportagem de Eduardo Simões, Lisandra Paraguassu, Fernando Cardoso, Laís Morais, em São Paulo, e Eduardo Baptista, em Pequim)
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.