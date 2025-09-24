Itália pede que flotilha de Gaza entregue ajuda após ataque de drones

A Itália enviou um navio da marinha para ajudar a flotilha depois que as embarcações foram atacadas por 12 drones em águas internacionais a 30 milhas náuticas (56 km) da ilha grega de Gavdos. Todos os passageiros estavam a salvo depois que os drones explodiram sobre as embarcações, disse Marikaiti Stasinou, porta-voz da Marcha para Gaza Grécia, que faz parte da flotilha.

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, disse que a proposta de Roma era entregar a ajuda em Chipre ao Patriarcado Latino de Jerusalém, que então a entregaria.

"É uma proposta que parece ter o apoio do governo cipriota, do governo israelense e, é claro, do governo italiano. Estamos aguardando uma resposta da flotilha", disse Meloni aos repórteres em Nova York, onde está participando da Assembleia Geral da ONU.

Meloni pediu que a flotilha aceitasse o plano e criticou sua iniciativa de ajuda, chamando-a de "gratuita, perigosa e irresponsável".

A GSF disse que o ataque afetou 11 embarcações e culpou Israel e seus aliados pelas "explosões, drones não identificados e interferência nas comunicações", dizendo que não se intimidaria e continuaria a navegar.

NAVIO DA MARINHA ITALIANA MOBILIZADO