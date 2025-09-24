Kremlin diz que afirmações de Trump sobre guerra na Ucrânia estão equivocadas e oferece "informações reais"

O Kremlin rebateu dizendo que a economia russa está estável, apesar de alguns problemas causados pelas sanções, e que o avanço lento, mas constante, das forças russas na Ucrânia faz parte de uma estratégia deliberada, com Kiev, e não Moscou, na defensiva.

"Pelo que entendemos, as declarações do presidente Trump foram feitas depois de se comunicar com (o presidente ucraniano) Zelenskiy e, aparentemente, sob a influência de uma visão apresentada por Zelenskiy. Essa visão contrasta fortemente com nossa compreensão da situação atual", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, aos repórteres.

"O fato de que a Ucrânia está sendo incentivada de todas as formas possíveis a continuar as hostilidades e o argumento de que a Ucrânia pode recuperar algo é, em nossa opinião, um argumento equivocado... A dinâmica nas linhas de frente fala por si só", afirmou ele.

Embora a Rússia continue a avançar em muitas áreas, há algum tempo ela não faz grandes avanços na Ucrânia.

RÚSSIA REJEITA COMENTÁRIO DE TRUMP

Peskov se irritou com a descrição de Trump da Rússia como um "tigre de papel".