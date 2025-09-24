Lula se reúne com Zelenskiy e defende maior engajamento da ONU na busca por solução para guerra

"Eu sou amigo do Putin, Trump é amigo do Putin. Dois amigos conseguem mais do que um", acrescentou.

A relação entre Lula e Zelenskiy teve altos e baixos desde a eleição de Lula. A boa relação com Putin fazia com que Zelenskiy desconfiasse do brasileiro, assim como algumas declarações de Lula.

Em 2023, durante o G7, Lula chegou a abrir espaço na agenda para receber o ucraniano, mas ele não apareceu, o que deixou a delegação brasileira irritada. No mesmo ano, tiveram um encontro também na Assembleia-Geral da ONU, em Nova York, mas o tom foi frio e protocolar, de acordo com diplomatas presentes.

Dessa vez, o encontro foi diferente. "Eu hoje senti o Zelenskiy com muito mais vontade de conversar que em outras reuniões", disse Lula, acrescentando que também vem sentindo o mesmo de Putin.

Ao sair do encontro, Zelenskiy afirmou que a conversa com Lula foi boa e que foi bom ouvir do brasileiro que ele apoia o cessar-fogo que vem sendo pedido pela Ucrânia.

"O presidente me disse que vai tentar tudo que puder para trazer a paz mais perto da Ucrânia e eu o agradeci pela sua posição clara", disse o presidente ucraniano a jornalistas.