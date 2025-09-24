Lula diz estar otimista sobre relação com Trump após "surpresa boa" em primeiro encontro

"Como eu acho que a relação humana é 80% química e 20% emoção, eu acho que é muito importante essa relação e eu torço para que dê certo, porque Brasil e Estados Unidos são as duas maiores democracias do continente", disse Lula, citando áreas de interesse mútuo no setor empresarial, comercial, industrial, tecnológico e digital, entre outros.

Trump surpreendeu ao afirmar, durante seu discurso na ONU na terça-feira, que havia se encontrado com Lula brevemente nos bastidores e que havia gostado do brasileiro, em uma mudança de tom após meses de divergências entre ambos devido ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros temas.

Trump afirmou que o presidente brasileiro era um homem agradável e que eles conversariam na próxima semana.

Questionado sobre o possível encontro, Lula afirmou que ainda não há nada marcado, mas disse que, voltando ao Brasil, colocará sua equipe em contato com a Casa Branca para ver as possibilidades.

O presidente disse que não teria problemas com um encontro presencial e público com Trump, apesar de o chanceler brasileiro, Mauro Vieira, ter dito que o mais provável é que seja uma videoconferência ou um telefonema.

"Por mim pode ser presencial. Aí a gente tem que discutir como vai ser a reunião. Como a gente não vai discutir nenhum segredo de Estado, pode ser público", afirmou Lula.