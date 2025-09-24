Lula diz estar otimista sobre relação com Trump após "surpresa boa" em primeiro encontro

BRASÍLIA (Reuters) -O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quarta-feira que torce pelo sucesso da sua relação com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e disse estar otimista que os dois podem restabelecer a harmonia necessária entre Brasil e EUA.
Dizendo-se "satisfeito" com a rápida conversa que teve com Trump na terça-feira após fazer seu discurso de abertura na Assembleia-Geral da ONU em Nova York, Lula confirmou a possibilidade de uma reunião entre os dois nos próximos dias.
"Eu tive uma satisfação de ter um encontro com o presidente Trump. Aquilo que parecia impossível deixou de ser impossível e aconteceu. Eu fiquei feliz quando ele disse... que pintou uma química boa entre nós", afirmou Lula em entrevista na sede da ONU em Nova York, acrescentando que "pintou uma química mesmo".
"Como eu acho que a relação humana é 80% química e 20% emoção, eu acho que é muito importante essa relação e eu torço para que dê certo, porque Brasil e Estados Unidos são as duas maiores democracias do continente", disse Lula, citando áreas de interesse mútuo no setor empresarial, comercial, industrial, tecnológico e digital, entre outros.
Trump surpreendeu ao afirmar, durante seu discurso na ONU na terça-feira, que havia se encontrado com Lula brevemente nos bastidores e que havia gostado do brasileiro, em uma mudança de tom após meses de divergências entre ambos devido ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros temas.
Trump afirmou que o presidente brasileiro era um homem agradável e que eles conversariam na próxima semana.
Questionado sobre o possível encontro, Lula afirmou que ainda não há nada marcado, mas disse que, voltando ao Brasil, colocará sua equipe em contato com a Casa Branca para ver as possibilidades.
O presidente disse que não teria problemas com um encontro presencial e público com Trump, apesar de o chanceler brasileiro, Mauro Vieira, ter dito que o mais provável é que seja uma videoconferência ou um telefonema.
"Por mim pode ser presencial. Aí a gente tem que discutir como vai ser a reunião. Como a gente não vai discutir nenhum segredo de Estado, pode ser público", afirmou Lula.
Assessores do presidente lembram os casos dos presidentes da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, e da África do Sul, Cyril Ramaphosa, que foram constrangidos por Trump na Casa Branca, o que deixa a diplomacia brasileira receosa de um encontro presencial.
Perguntado sobre o que poderia ser colocado na mesa em uma conversa com o norte-americano, Lula disse que "tudo pode ser colocado na mesa", mas advertiu que questões de soberania -- como o caso do julgamento de Bolsonaro -- não estão em discussão, como não estariam com qualquer outro governo.
"Eu espero que em uma conversa de dois chefes de Estado coloquemos na mesa quais são as nossas diferenças e tomemos decisões", afirmou. "Eu estou convencido de que algumas decisões tomadas pelo presidente Trump se deveram ao fato da qualidade das informações que ele tem sobre o Brasil. Na hora que ele tiver as informações corretas ele pode mudar de posição tranquilamente."
Trump impôs uma tarifa de 50% sobre as importações norte-americanas de muitos produtos brasileiros para combater o que ele chamou de "caça às bruxas" contra Bolsonaro, que foi condenado a 27 anos de prisão por tentar um golpe para permanecer no poder após ser derrotado por Lula nas eleições de 2022.
(Reportagem de Lisandra ParaguassuEdição de Pedro Fonseca)
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.