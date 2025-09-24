Navio da marinha italiana não usará força militar para ajudar flotilha de Gaza, diz primeira-ministra

NOVA YORK (Reuters) - Um navio da marinha italiana enviado para apoiar uma flotilha de ajuda internacional atacada durante a noite a caminho de Gaza não deverá usar força militar, disse a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, nesta quarta-feira.

Meloni, que falou com jornalistas em Nova York, onde está participando da Assembleia Geral da ONU, disse que seu governo propôs entregar a ajuda da flotilha ao Chipre e ao Patriarcado Latino de Jerusalém para evitar mais riscos.

Ela disse que a Itália estava esperando uma resposta dos ativistas da flotilha de Gaza sobre essa proposta de compromisso.