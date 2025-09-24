Netanyahu diz que está em curso esforço militar-diplomático para derrotar Hamas e libertar reféns

(Reuters) - O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse à família de Alon Ohel, um refém ainda mantido em Gaza, que há um esforço militar-diplomático combinado que está sendo continuamente perseguido para derrotar o Hamas e trazer de volta todos os reféns, disse seu gabinete em um comunicado nesta quarta-feira.

Kobi Ohel, pai do refém, disse em um comunicado que ele e sua esposa esperam que Netanyahu retorne de sua viagem aos Estados Unidos com "notícias que todo o povo de Israel está esperando".

Netanyahu deve discursar na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, em Nova York, na sexta-feira, durante uma viagem aos EUA na qual ele também deve se reunir com o presidente norte-americano, Donald Trump, para discutir a libertação dos reféns.