Pelo menos 4 pessoas morrem em protestos pela criação de um Estado em Ladakh, na Índia, dizem fontes

Os manifestantes, liderados pelo ativista Sonam Wangchuk, também querem que Ladakh receba um status especial que permita a criação de órgãos locais eleitos para proteger suas áreas tribais.

No final desta quarta-feira, o Ministério de Assuntos Internos da Índia disse que os protestos foram desencadeados por discursos "provocadores" de Wangchuk, que estava em greve de fome desde 10 de setembro.

Uma multidão atacou o escritório de um partido político, incendiou o escritório do conselheiro executivo chefe de Leh e incendiou um veículo da polícia, informou o ministério em um comunicado.

Mais de 30 policiais e membros da equipe ficaram feridos durante o incidente, segundo o comunicado.

"Em autodefesa, a polícia teve que recorrer a disparos, nos quais, infelizmente, foram registradas algumas baixas", acrescentou o comunicado.

O ministério acrescentou que a situação havia sido "colocada sob controle às 16h, com exceção dos infelizes incidentes ocorridos no início do dia".