Polícia Federal expande rastreamento de ouro ilegal para outros países da Amazônia

O programa brasileiro cataloga o “DNA do ouro” — uma assinatura morfológica única do metal — para conectar material apreendido por policiais aos danos ambientais causados pela mineração ilegal em áreas específicas da floresta.

Em 2023, o Brasil realizou sua primeira investigação com base nessa técnica. Mas, com a expansão das atividades de grupos criminosos, que levam ouro de minas ilegais em um país para fundições em outro, a polícia afirma que precisa ampliar sua biblioteca de amostras para acompanhar o ritmo.

"Quando a gente tiver essas amostras de todas as áreas auríferas da Pan-Amazônia, a nossa ouroteca vai estar completa para identificar de forma científica a origem desses ouros apreendidos", disse Humberto Freire, diretor da Amazônia e Meio Ambiente da Polícia Federal.

Parte da expansão já começou.

Uma série de acordos assinados pelos presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Emmanuel Macron permitiu que as polícias do Brasil e da Guiana Francesa acessassem amostras dos bancos de dados uma da outra, aumentando a cooperação entre investigadores. Em agosto, Freire se reuniu com o ministro da Defesa da Colômbia, Pedro Sánchez, para discutir a implementação do programa no país.

Na Colômbia, grupos criminosos frequentemente lavam dinheiro do tráfico de drogas por meio da mineração ilegal. Autoridades da região temem que essa prática se espalhe para outros países, dificultando as investigações.