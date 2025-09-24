Precisamos ver os erros dos democratas que permitiram o avanço da extrema-direita, diz Lula

O discurso, na manhã desta quarta-feira, aconteceu durante o segundo encontro de alto nível "Em Defesa da Democracia: Lutando contra o Extremismo", organizado às margens da Assembleia-Geral das Nações Unidas pelos governos de Espanha, Brasil, Chile, Uruguai e Colômbia.

Cerca de 15 chefes de Estado e três representantes em nível ministerial participam do encontro. Este ano, os Estados Unidos ficaram de fora, pois não foram convidados pelos organizadores.

De acordo com fontes ouvidas pela Reuters, a decisão foi tomada em conjunto pelos organizadores, mas por iniciativa brasileira. A avaliação era de que não seria possível convidar um governo que ataca as instituições brasileiras.

Em 2024, ainda no governo do ex-presidente norte-americano Joe Biden, os EUA foram convidados e mandaram um representante.

Em sua fala, Lula disse ainda que, muitas vezes, governos progressistas ganham a eleição com um discurso de esquerda, mas quando começam a governar atendem muito mais "os inimigos que os amigos".

"A cobrança do mercado, a necessidade de contentar o mercado, a necessidade de contentar os adversários, e muitas vezes os nossos eleitores que foram para rua, que apanharam, que foram achincalhados, são considerados por nós sectários e radicais. Esse é o fracasso da democracia, o que nós deixamos de fazer", afirmou.