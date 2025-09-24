Presidente do Irã diz à ONU que Teerã nunca tentará construir bomba nuclear

Em 28 de agosto, Reino Unido, França e Alemanha lançaram um processo de 30 dias para reimpor as sanções da ONU que terminam em 27 de setembro, acusando Teerã de não cumprir um acordo de 2015 com as potências mundiais com o objetivo de impedir que o país desenvolva uma arma nuclear.

As potências europeias ofereceram adiar o restabelecimento das sanções por até seis meses para dar espaço para conversas sobre um acordo de longo prazo, caso o Irã restabeleça o acesso dos inspetores nucleares da ONU, resolva as preocupações sobre seu estoque de urânio enriquecido e se envolva em conversas com os Estados Unidos.

Pezeshkian criticou a medida das potências europeias como "ilegal", dizendo que ela foi tomada a "mando dos Estados Unidos da América".

Os Estados Unidos, seus aliados europeus e Israel acusam Teerã de usar seu programa nuclear como um véu para os esforços de tentar desenvolver a capacidade de produzir armas. O Irã afirma que seu programa nuclear é apenas para fins pacíficos.

"Ao fazer isso, eles (o trio europeu) deixaram de lado a boa fé. Eles contornaram as obrigações legais. Eles tentaram retratar as medidas corretivas legais do Irã... como uma violação grave", disse Pezeshkian.

Mas, em meio à ameaça iminente de sanções e às conversas de última hora nos bastidores da Assembleia-Geral da ONU, ainda há lacunas entre Teerã e as potências europeias sobre um acordo para evitar a retomada das sanções.