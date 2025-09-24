Rússia e Irã assinam memorando sobre construção de pequenas usinas nucleares no Irã

MOSCOU (Reuters) - Rússia e Irã assinaram um memorando de entendimento nesta quarta-feira sobre a construção de pequenas usinas nucleares no Irã, disse a corporação nuclear estatal russa Rosatom.

O acordo foi assinado pelo chefe da Rosatom, Alexei Likhachev, e pelo principal funcionário nuclear do Irã, Mohammad Eslami, em uma reunião em Moscou. A Rosatom descreveu o acordo como um "projeto estratégico".

Eslami, que também é vice-presidente do Irã, disse à mídia estatal iraniana no início desta semana que o plano é construir oito usinas nucleares, já que Teerã busca atingir 20 GW de capacidade de energia nuclear até 2040.