Sindicatos franceses convocam mais protestos para pressionar novo primeiro-ministro

"O primeiro-ministro não forneceu nenhuma resposta clara às demandas dos trabalhadores, portanto, para os sindicatos, é uma oportunidade perdida. Não faz sentido", disse Marylise Leon, chefe do CFDT, o maior sindicato da França.

Pouco mais de duas semanas depois que o presidente Emmanuel Macron nomeou Lecornu como seu quinto primeiro-ministro em menos de dois anos, o premiê de 39 anos ainda não conseguiu montar um governo ou um projeto de orçamento para 2026. Ele tem que lidar com um Parlamento dividido e com a pressão para consertar as finanças da França.

"Houve um grande comparecimento em 18 de setembro, e precisamos intensificá-lo novamente em 2 de outubro", disse Sophie Binet, do sindicato CGT, descrevendo a reunião de quarta-feira como uma oportunidade perdida em que Lecornu não assumiu um compromisso claro.

Lecornu tem sido pouco visto ou ouvido em público desde sua nomeação e, em vez disso, tem mantido uma série de conversas com líderes partidários e sindicalistas para tentar reunir algum apoio.

O primeiro-ministro e Macron estão sob pressão, de um lado, dos manifestantes e dos partidos de esquerda que se opõem aos cortes orçamentários e, de outro, dos investidores preocupados com o déficit. Nenhum dos três principais grupos do Parlamento tem maioria.

O déficit orçamentário da França no ano passado foi quase o dobro do teto de 3% da UE. Lecornu enfrentará uma batalha para reunir apoio parlamentar para um orçamento para 2026.