Tanques israelenses avançam na Cidade de Gaza enquanto Trump fala sobre paz

Trump, que anteriormente condenou os movimentos de uma série de países para pressionar Israel reconhecendo um Estado palestino, disse que uma reunião com Israel seria a próxima.

O governo israelense pediu à população da Cidade de Gaza que se mudasse para o sul, mas muitas pessoas hesitaram, citando a falta de segurança e a fome generalizada no local. "Nós nos mudamos para a área oeste, perto da praia, mas muitas famílias não tiveram tempo, os tanques as pegaram de surpresa", disse Thaer, 35 anos, pai de um filho.

As forças israelenses, que começaram a se aproximar da cidade de mais de um milhão de habitantes em agosto, ignoraram os apelos para interromper uma ofensiva que, segundo o governo, visa destruir o último reduto dos militantes do Hamas, cujo ataque a Israel em 2023 e a tomada de reféns desencadearam a guerra.

Os médicos disseram que pelo menos 20 pessoas foram mortas e muitas outras ficaram feridas quando os ataques aéreos israelenses atingiram um abrigo com famílias desabrigadas perto de um mercado no centro da cidade. Outras duas pessoas foram mortas em uma casa próxima, segundo eles.

As Forças Armadas israelenses disseram que estavam investigando o ataque ao abrigo, onde imagens obtidas pela Reuters mostravam pessoas remexendo os escombros.

"Estávamos dormindo sob os cuidados de Deus, não havia nada -- eles não nos informaram, nem mesmo nos deram um sinal -- foi uma surpresa", disse Sami Hajjaj. "Há crianças e mulheres, cerca de 200 pessoas, talvez seis ou sete famílias, essa praça está cheia de famílias", declarou ele.