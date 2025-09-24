Trump diz que Serviço Secreto investiga "sabotagem" da escada rolante na ONU

O presidente norte-americano afirmou ainda que o teleprompter ficou escuro no início de seu discurso e que os líderes mundiais no salão não puderam ouvi-lo porque o sistema de som falhou.

"Não um, não dois, mas três eventos muito sinistros!", escreveu Trump.

Autoridades da ONU disseram que o mecanismo de segurança embutido na escada rolante havia sido acionado e que o teleprompter era operado pela Casa Branca, não pela organização.

Referindo-se à série de eventos como "sabotagem tripla", Trump relatou que pediu à ONU que preserve as imagens das câmeras de segurança e exigiu uma investigação. Ele disse que o Serviço Secreto está investigando o assunto.

Autoridades da ONU não responderam imediatamente a uma solicitação de comentário sobre o pedido de investigação de Trump.

Anteriormente, o porta-voz da ONU, Stéphane Dujarric, havia explicado que uma leitura da unidade central de processamento da escada rolante indicava que ela "havia parado depois que um mecanismo de segurança embutido no degrau do pente foi acionado no topo da escada rolante".