Xi, da China, anuncia novas metas climáticas

PEQUIM (Reuters) - A China pretende reduzir as emissões de gases de efeito estufa em toda a economia entre 7% e 10% até 2035, em comparação com seu pico, disse o presidente Xi Jinping ao anunciar as metas climáticas atualizadas da China à Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York nesta quarta-feira.

Como parte das metas de contribuições da China até 2035, o consumo de energia não fóssil do país será responsável por mais de 30% do consumo total de energia, disse Xi em um discurso em vídeo para uma cúpula climática da organização.

A China vai se esforçar para que sua capacidade total instalada de geração de energia eólica e solar atinja 3,6 bilhões de quilowatts, mais de seis vezes o nível de 2020, disse Xi.