Zelenskiy diz na ONU: parem guerra da Rússia ou enfrentem corrida armamentista destrutiva

NAÇÕES UNIDAS (Reuters) - O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, apelou na quarta-feira às potências mundiais para que trabalhem em conjunto para pôr fim à guerra da Rússia em seu país, acusando o presidente russo, Vladimir Putin, de tentar expandir os combates para além da Ucrânia.
Em discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas, composta por 193 membros, ele afirmou que a guerra ajudou a desencadear a corrida armamentista mais destrutiva da história e que a Ucrânia está se mobilizando para abrir a exportação de suas armas para aliados.
"Os fatos são simples: parar esta guerra... é mais barato do que construir creches subterrâneas ou bunkers enormes para infraestrutura crítica mais tarde", disse ele.
Ele apontou supostas violações do espaço aéreo por drones e caças russos na Polônia e na Estônia, países da Otan, como evidência de que Putin está testando novos limites na guerra na Ucrânia.
"Agora, drones russos já estão voando pela Europa e as operações russas já estão se espalhando por vários países", disse ele. "Putin quer continuar esta guerra expandindo-a, e ninguém pode se sentir seguro agora."
Zelenskiy afirmou que a Ucrânia decidiu começar a exportar suas armas para aliados.
"Vocês não precisam começar esta corrida do zero. Estamos prontos para compartilhar o que já foi comprovado", disse ele, referindo-se à produção de defesa.
"Estamos prontos para fazer com que nossas armas modernas se tornem a sua segurança moderna. Decidimos abrir a exportação de armas. E estes são sistemas poderosos testados em uma guerra real, quando todas as instituições internacionais falharam", declarou.
(Reportagem de Tom Balmforth e Michelle Nichols)
