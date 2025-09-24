Zelenskiy diz na ONU: parem guerra da Rússia ou enfrentem corrida armamentista destrutiva

NAÇÕES UNIDAS (Reuters) - O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, apelou na quarta-feira às potências mundiais para que trabalhem em conjunto para pôr fim à guerra da Rússia em seu país, acusando o presidente russo, Vladimir Putin, de tentar expandir os combates para além da Ucrânia.

Em discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas, composta por 193 membros, ele afirmou que a guerra ajudou a desencadear a corrida armamentista mais destrutiva da história e que a Ucrânia está se mobilizando para abrir a exportação de suas armas para aliados.

"Os fatos são simples: parar esta guerra... é mais barato do que construir creches subterrâneas ou bunkers enormes para infraestrutura crítica mais tarde", disse ele.