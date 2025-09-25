Áustria comemora "ganho de cérebros" ao atrair 25 acadêmicos dos EUA após cortes

"Conseguimos trazer esses indivíduos excepcionais dos Estados Unidos para a Áustria. Eles trazem consigo novas ideias, novas perspectivas e redes internacionais. Essa é uma grande vitória para a ciência austríaca", acrescentou, sem citar nomes.

O presidente dos EUA, Donald Trump, lançou uma repressão às universidades citando como motivos uma série de questões como protestos pró-palestinos contra o ataque de Israel a Gaza, aliado dos EUA, políticas para transgêneros, iniciativas climáticas e programas de diversidade, equidade e inclusão.

A Casa Branca afirmou que mesmo com os cortes os EUA ainda são responsáveis pela maior parte do financiamento global para pesquisa.

A Áustria está entre os países que reagiram tentando atrair os acadêmicos de universidades nos Estados Unidos. Em março, 13 países europeus, incluindo França, Alemanha e Espanha, pediram à Comissão da UE que agisse rapidamente para atrair talentos acadêmicos.

Embora a Áustria seja mais conhecida pelos intelectuais que produziu no século 19 e no início do século 20, como o psicanalista Sigmund Freud ou o físico quântico Erwin Schroedinger, o país tem atualmente quatro universidades entre as 300 melhores do ranking global de Xangai.

Os beneficiários das bolsas começarão a trabalhar neste ano em universidades ou instituições de pesquisa austríacas.