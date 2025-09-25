Casa Branca pede planos de demissão em massa antes de possível paralisação do governo

"Os programas que não se beneficiaram de uma infusão de dotações obrigatórias sofrerão o impacto de uma paralisação", disse o OMB no memorando, que foi fornecido pela Casa Branca.

Não ficou claro se a Casa Branca estava tentando tirar proveito de uma possível paralisação para promover a pressão do presidente Donald Trump para reduzir a força de trabalho federal ou se era uma tática de negociação para forçar os democratas a concordarem em aprovar a legislação de financiamento dos republicanos.

"Essa é uma tentativa de intimidação", disse o líder democrata no Senado, Chuck Schumer, em um comunicado no final da quarta-feira. "Donald Trump tem demitido funcionários federais desde o primeiro dia -- não para governar, mas para assustar."

Ele previu que todas as demissões em massa serão anuladas no tribunal, como já aconteceu com outras.

As agências foram instruídas a enviar suas propostas de planos de redução da força de trabalho ao OMB e a emitir avisos aos funcionários.

O memorando do OMB foi relatado anteriormente pelo Politico.