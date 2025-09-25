Crânio antigo da China pode abalar a linha do tempo da evolução humana

Chamado Yunxian 2, o crânio aparenta ser de um homem possivelmente com 30 a 40 anos de idade, de acordo com o paleoantropólogo Xijun Ni, da Universidade de Fudan e do Instituto de Paleontologia de Vertebrados e Paleoantropologia da Academia Chinesa de Ciências, que liderou o estudo publicado nesta quinta-feira na revista Science.

As espécies da linha evolutiva humana são chamadas de hominídeos. Anteriormente, o crânio havia sido provisoriamente classificado como pertencente à espécie hominina Homo erectus, que tinha proporções corporais semelhantes às nossas, mas um cérebro menor e características faciais diferentes. A nova análise mostrou, apontam os pesquisadores, que o crânio apresenta características indicativas de que não se trata de um Homo erectus.

"Ele tem um crânio longo e baixo e uma testa recuada atrás de uma forte fronte, mas o tamanho estimado do cérebro é o maior até agora para qualquer hominídeo daquela idade. O rosto é grande, mas com maçãs do rosto planas e voltadas para a frente, e um nariz grande com uma ponte nasal saliente, mas sem a proeminência do meio do rosto que encontramos nos neandertais", disse o antropólogo e coautor do estudo Chris Stringer, do Museu de História Natural de Londres.

O crânio foi parcialmente esmagado e sua forma foi distorcida pela pressão e pelo movimento do solo ao longo do tempo, durante e após o processo de fossilização.

Os pesquisadores colocaram o crânio em uma linhagem de hominídeos centrada na Ásia que inclui a espécie Homo longi, conhecida por fósseis, incluindo um crânio descoberto perto da cidade chinesa de Harbin, assim como os denisovanos.

O crânio, disse Ni, compartilha características com os outros membros dessa linhagem, como um céu da boca largo e maciço, maçãs do rosto planas e baixas, uma região expandida na parte de trás da cabeça e algumas características da região das orelhas.