Drones voltam a afetar aeroportos dinamarqueses; Rússia nega envolvimento

A embaixada da Rússia em Copenhague rejeitou como "absurda" a especulação sobre o envolvimento de Moscou nas incursões dinamarquesas.

A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, disse ter conversado na quinta-feira com o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, sobre os incidentes com drones e que eles haviam concordado em trabalhar juntos para garantir a segurança.

As incursões forçaram o aeroporto de Aalborg, usado para voos comerciais e militares, a fechar por três horas, enquanto o aeroporto de Billund, o segundo maior da Dinamarca, foi fechado por uma hora, segundo a polícia. Ambos foram reabertos na manhã de quinta-feira.

Drones também foram vistos perto dos aeroportos de Esbjerg e Sonderborg, bem como da base aérea de Skrydstrup, que abriga os caças F-16 e F-35 da Dinamarca, e sobre uma instalação militar em Holstebro, confirmou a polícia. Todas elas estão localizadas na região da Jutlândia.

"Isso mostra, no mínimo, que não temos a capacidade atual de impedir a invasão de drones em nossos aeroportos", disse à Reuters Peter Viggo Jakobsen, professor associado do Royal Danish Defence College. "Isso é um buraco em nossa preparação."

As incursões ocorreram depois que a Dinamarca aumentou seu orçamento militar este ano para resolver deficiências graves. Na semana passada, anunciou planos para adquirir armas de precisão de longo alcance, enquanto sua decisão de hospedar a produção de combustível para mísseis ucranianos perto da base aérea de Skrydstrup atraiu críticas da Rússia.