Ex-chefe do FBI, Comey é acusado criminalmente conforme Trump ataca seus críticos

Trump demitiu Comey em 2017, no início do primeiro mandato do presidente republicano. Desde então, ele tem atacado regularmente a maneira como Comey lidou com a investigação do FBI que detalhou os contatos entre russos e a campanha de Trump em 2016.

Desde que Trump retornou ao cargo em janeiro, seu Departamento de Justiça vem examinando o depoimento de Comey em 2020 perante o Comitê Judiciário do Senado, quando ele abordou as críticas republicanas à investigação sobre a Rússia e negou que tivesse autorizado a divulgação de informações confidenciais para a mídia.

O caso contra Comey, que atuou como diretor do FBI de 2013 a 2017, marcou o exemplo mais evidente do governo Trump usando seu poder de aplicação da lei contra um crítico proeminente depois que o presidente prometeu retribuição durante sua campanha eleitoral bem-sucedida de 2024.

O indiciamento do grande júri ocorreu depois que o presidente pressionou a procuradora-geral, Pam Bondi, por não ter agido com rapidez suficiente para apresentar acusações criminais contra Comey e outros críticos proeminentes de Trump.

"Ninguém está acima da lei", disse Bondi em uma publicação na mídia social. "O indiciamento de hoje reflete o compromisso deste Departamento de Justiça de responsabilizar aqueles que abusam de posições de poder para enganar o povo norte-americano."

TENSÕES NO DEPARTAMENTO DE JUSTIÇA