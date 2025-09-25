Ex-presidente francês Sarkozy é condenado a 5 anos de prisão por conspiração em julgamento sobre Líbia

No entanto, Sarkozy foi absolvido por um tribunal de Paris de todas as outras acusações, incluindo corrupção e recebimento de financiamento ilegal de campanha.

Sarkozy, que sempre negou as acusações, foi acusado de fazer um acordo com Gaddafi em 2005, quando era ministro do Interior da França, para obter financiamento de campanha em troca de apoio ao governo líbio, então isolado, no cenário internacional.

A juíza disse que não havia provas de que Sarkozy tivesse feito tal acordo com Gaddafi, nem de que o dinheiro enviado da Líbia tivesse chegado aos cofres da campanha de Sarkozy, mesmo que o momento fosse "compatível" e os caminhos percorridos pelo dinheiro fossem "muito opacos".

Mas ela afirmou que Sarkozy é culpado de conspiração criminosa por ter permitido que assessores próximos entrassem em contato com pessoas na Líbia para tentar obter financiamento para a campanha.

Sarkozy, de 70 anos, está sendo julgado desde janeiro, em um caso que ele disse ter sido motivado politicamente.

O tribunal o considerou culpado de conspiração criminosa entre 2005 e 2007. Depois disso, ele era presidente e estava coberto pela imunidade presidencial, acrescentou o tribunal.