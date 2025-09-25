Fundação de Soros diz que pressão do Departamento de Justiça por investigação é politicamente motivada

"Essas acusações são ataques politicamente motivados contra a sociedade civil, com o objetivo de silenciar o discurso do qual a administração discorda e minar o direito da Primeira Emenda à liberdade de expressão", disse a organização em um comunicado.

A procuradora-geral Pam Bondi, falando aos repórteres ao lado de Trump na Casa Branca, recusou-se a comentar a reportagem do Times, "mas tudo está sendo discutido neste momento", acrescentou.

A pressão relatada pelo Departamento de Justiça para investigar a fundação ocorre em meio à intensificação do escrutínio das organizações liberais após o assassinato do ativista conservador Charlie Kirk, um firme aliado de Trump.

"Se você olhar para Soros, ele está no topo de... todas as histórias que eu leio", disse Trump. "As histórias que leio continuam falando sobre Soros, então acho que ele seria o candidato provável."

Trump disse na quarta-feira que planeja ordenar o desmantelamento das "redes de terrorismo doméstico", que ele alegou anteriormente serem financiadas por grupos de esquerda que incitam a violência contra os conservadores.

Ele também assinou um decreto separado declarando o movimento antifascista de esquerda, conhecido como antifa, uma "organização terrorista doméstica" e ameaçou investigar e processar aqueles que o apoiam financeiramente.