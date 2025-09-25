Grécia vai garantir navegação segura da flotilha de Gaza em suas águas, diz ministro

NAÇÕES UNIDAS (Reuters) - A Grécia vai garantir a navegação segura dos barcos que estão atualmente em suas águas como parte de uma flotilha internacional que se dirige a Gaza com ajuda humanitária, disse o ministro das Relações Exteriores grego nesta quinta-feira, acrescentando que Atenas informou Israel da presença de cidadãos gregos na flotilha.

Formada por cerca de 50 embarcações civis, a Global Sumud Flotilla tenta romper o bloqueio naval de Israel a Gaza. Muitos advogados, artistas e ativistas, incluindo a ativista climática sueca Greta Thunberg, estão a bordo.

"Há um pequeno número de barcos atualmente nas águas de Creta, e nós garantiremos uma navegação segura", disse Giorgos Gerapetritis à Reuters em uma entrevista nos bastidores da Assembleia Geral da ONU.