Isolado, Netanyahu vai à ONU ao mesmo tempo em que intensifica ataques a Gaza

Tanques entraram na Cidade de Gaza como parte de uma ofensiva que, segundo Israel, tem o objetivo de eliminar o Hamas após seu ataque mortal a Israel em outubro de 2023, mas que causou grande destruição, uma catástrofe humanitária e fome generalizada.

Netanyahu diz que a Cidade de Gaza é o último bastião do grupo militante palestino, mas centenas de milhares de civis permanecem lá, temendo que não haja nenhum lugar seguro para eles irem.

O enviado dos EUA, Steve Witkoff, disse na quarta-feira que Washington estava confiante em garantir um avanço em Gaza nos próximos dias, depois que Trump compartilhou um plano de paz de 21 pontos para o Oriente Médio com líderes de países de maioria muçulmana em Nova York.

Trump também prometeu aos líderes árabes que não permitiria que Israel anexasse a Cisjordânia ocupada por Israel, informou o Politico. Os palestinos querem a Cisjordânia para um Estado palestino independente, com Gaza e Jerusalém Oriental.

Netanyahu declarou que nunca haverá um Estado palestino, embora Reino Unido, França, Canadá e outras nações tenham reconhecido formalmente nesta semana a condição de Estado palestino. Alguns dos aliados da coalizão de Netanyahu querem que Israel anexe a Cisjordânia.

NETANYAHU DISCURSARÁ NA ONU E SE REUNIRÁ COM TRUMP

Israel ficou diplomaticamente isolado por causa de seu cerco militar a Gaza, com nações europeias e outras cada vez mais críticas à sua conduta.