Itália e Espanha enviam navios da Marinha para ajudar flotilha de assistência a Gaza

O ministro da Defesa da Itália, Guido Crosetto, disse na quinta-feira que seu país havia enviado um navio e outro estava a caminho, principalmente para oferecer assistência aos italianos a bordo da flotilha. Ele também pediu aos ativistas que abandonassem os planos de romper o bloqueio.

"Não é um ato de guerra, não é uma provocação: é um ato de humanidade, que é um dever de um Estado para com seus cidadãos", disse ele à câmara alta do Parlamento sobre a decisão de enviar navios da Marinha.

A Itália propôs um acordo pelo qual os suprimentos de ajuda poderiam ser deixados no Chipre e entregues ao Patriarcado Latino de Jerusalém da Igreja Católica, que então os distribuiria em Gaza. A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, disse que Israel apoia a ideia.

No entanto, a delegação italiana rejeitou essa sugestão em nome da flotilha na quinta-feira.

"Nossa missão permanece fiel ao seu objetivo original de romper o cerco ilegal (de Israel) e entregar ajuda humanitária à população sitiada de Gaza", disse o grupo italiano em um comunicado.

O Patriarcado Latino de Jerusalém disse que não comentaria os relatos de que estava em discussões sobre a flotilha.