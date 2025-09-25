Médicos contradizem Trump e mantém recomendação de paracetamol para gestantes

"Mulheres grávidas estavam perguntando ativamente sobre o Tylenol", disse ela. "'O que devo fazer? Você acha que é seguro? Acabei de tomar Tylenol no mês passado. Você acha que já fiz mal ao meu bebê?' Esses são exemplos das perguntas que estamos ouvindo."

A médica Rachel Blake, ginecologista-obstetra de Nova York e Nova Jersey, disse que havia assegurado a várias pacientes grávidas na terça-feira que ainda é seguro tomar paracetamol, apesar das repetidas advertências de Trump.

"Não houve nenhuma nova pesquisa que sugerisse que deveria haver uma mudança nessa diretriz", declarou ela.

A ligação entre o uso de paracetamol durante a gravidez e o autismo coloca a culpa nas mulheres grávidas, que já sentem muita culpa e medo se tiverem que tomar qualquer coisa durante a gravidez, disse a médica Sindhu Srinivas, presidente da Society for Maternal-Fetal Medicine.

"Pacientes estão definitivamente perguntando sobre isso", declarou ela, referindo-se às advertências de Trump. "Se elas já tomaram ou tomaram em algum momento da gravidez, há muita preocupação", disse.

Seu grupo está entre as dezenas de grupos médicos, de pesquisa e de defesa do autismo — incluindo o American College of Obstetricians and Gynecologists e o fabricante do Tylenol, Kenvue — que criticaram os comentários do presidente.