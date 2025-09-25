Mudança de opinião de Trump sobre Lula pode ser graças a Joesley Batista, da JBS

Na terça-feira, Trump elogiou o presidente brasileiro, apesar de meses de discussões entre os dois líderes sobre o que a Casa Branca chamou de "caça às bruxas" no Brasil contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, um aliado de Trump.

"Tivemos uma boa conversa e concordamos em nos encontrar na próxima semana", disse Trump. "Pelo menos por cerca de 39 segundos, tivemos uma química excelente", acrescentou.

Em julho, a Casa Branca anunciou tarifas de 50% sobre a maioria das importações brasileiras, incluindo carne, o que pode abalar a cadeia de suprimentos de empresas de alimentos, incluindo a JBS e sua subsidiária Pilgrim's Pride.

Foi nas semanas seguintes que o coproprietário da JBS, Joesley Batista, conseguiu marcar uma reunião com Trump, noticiada pela primeira vez pelo jornal Folha de S.Paulo.

A JBS se recusou a comentar e a Casa Branca não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

De acordo com uma das pessoas com conhecimento da conversa, Batista disse a Trump que as tarifas que ele havia imposto aos produtos brasileiros estavam tornando a carne bovina muito cara para os norte-americanos.