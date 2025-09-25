Nova meta climática da China "está muito aquém", diz UE

A UE não anunciou uma nova meta climática esta semana, depois que seus países membros não conseguiram chegar a um acordo a tempo para a cúpula da ONU.

"Infelizmente, o NDC que eles apresentaram está muito aquém do que acreditamos ser possível e necessário. Esse nível de ambição é claramente decepcionante e, dada a imensa pegada da China, torna o alcance das metas climáticas mundiais significativamente mais desafiador", disse o comissário climático da UE, Wopke Hoekstra, em um comunicado.

A ONU se refere às metas climáticas dos países como "contribuições nacionalmente determinadas" (NDC, na sigla em inglês).

"Continuaremos a pressionar a China (e outros países) a ir além do atual nível de ambição e a respeitar nossos compromissos conjuntos no âmbito do Acordo de Paris", disse Hoekstra.

O Ministério das Relações Exteriores da China não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Como o maior poluidor do mundo, a meta de emissões da China será decisiva para os esforços globais de redução das mudanças climáticas.