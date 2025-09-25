Pai do capitão de avião da Air India que caiu matando 260 pessoas diz que investigadores insinuaram que filho cortou combustível

"Durante essa interação... eles foram além de seu mandato -- falando em insinuações e insinuando, com base na interpretação seletiva do CVR (gravador de voz da cabine de pilotagem) e na chamada 'análise de voz em camadas', que meu filho havia movido os interruptores de controle de combustível de RUN para CUTOFF após a decolagem", dizia o e-mail de 17 de setembro.

Um dia antes da visita da AAIB, ele escreveu ao Ministério da Aviação Civil -- em uma carta datada de 29 de agosto -- para solicitar que o governo indiano abrisse uma investigação adicional sobre o acidente fatal, criticando o que ele disse ser a divulgação "seletiva" de informações por parte dos investigadores, o que levou a especulações sobre as ações de seu filho.

O acidente do voo 171 da Air India em junho, momentos depois de ter decolado de Ahmedabad, matou 241 das 242 pessoas a bordo do Boeing Dreamliner, além de 19 em terra.

Um relatório de investigação preliminar da AAIB mostrou que os interruptores do motor de combustível do avião mudaram quase simultaneamente de funcionamento para desligamento logo após a decolagem.

A AAIB não respondeu às perguntas da Reuters. Nesta quinta-feira, um repórter da Reuters que buscava comentários foi impedido pela segurança do prédio e não teve acesso à casa de Pushkar Raj Sabharwal em Mumbai.

O FIP condenou a visita da AAIB e disse que "tratou do assunto" com o ministro da Aviação Civil.