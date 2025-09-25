Polícia de Israel prende homem por ameaçar matar Netanyahu

JERUSALÉM (Reuters) - A polícia israelense disse nesta quinta-feira que prendeu um homem por ameaçar assassinar o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

A polícia afirmou que, pouco antes do início do feriado do Ano Novo judaico, na noite de segunda-feira, um homem na casa dos 40 anos da cidade de Kiryat Gat, no sul do país, entrou na delegacia de polícia local dizendo que mataria Netanyahu.

"O suspeito disse aos policiais que planejava comprar uma arma de fogo e atirar três vezes no primeiro-ministro", informou a polícia.