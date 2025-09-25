Polícia lança operação "Spare" na esteira da "Carbono Oculto"

SÃO PAULO (Reuters) - Órgãos de polícia, Receita Federal e outras autoridades deflagaram nesta quinta-feira a operação "Spare", uma sequência da investigação contra fraudes de combustíveis e suspeita de ligação de facções criminosas com empresas financeiras lançada no final de agosto e apelidada de "Carbono Oculto".

A Receita Federal afirmou em comunicado à imprensa nesta quinta-feira que estão sendo cumpridos 25 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo (19), Santo André (2), Barueri, Bertioga, Campos do Jordão e Osasco. Cerca de 100 policiais participam da operação.

Os alvos são suspeitos de utilizar postos de combustíveis, empreendimentos imobiliários, motéis e lojas de franquia como instrumentos para lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio, afirmou a Receita. O grupo teria movimentado mais de R$4,5 bilhões entre 2020 e 2024 e recolheu apenas R$4,5 milhões em impostos federais.