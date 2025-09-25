Presidente palestino promete trabalhar com Trump e outros em plano para Gaza apoiado pela ONU

A declaração surgiu de uma conferência internacional na ONU em julho – organizada pela Arábia Saudita e pela França – sobre o conflito que já dura décadas. Estados Unidos e Israel boicotaram o evento e rejeitaram os esforços internacionais.

Separadamente, o enviado especial dos EUA, Steve Witkoff, disse na quarta-feira que Trump havia apresentado um plano de paz de 21 pontos para o Oriente Médio e Gaza durante uma reunião com líderes de vários países de maioria muçulmana, à margem da Assembleia Geral da ONU desta semana.

Abbas discursou na reunião anual de líderes mundiais na quinta-feira por vídeo, depois que os Estados Unidos disseram que não lhe dariam um visto para viajar para Nova York.

"Apesar de tudo o que nosso povo sofreu, rejeitamos o que o Hamas realizou em 7 de outubro — atos que visaram civis israelenses e os tomaram como reféns — porque tais ações não representam o povo palestino nem sua justa luta por liberdade e independência", disse Abbas.

"Afirmamos — e continuaremos a afirmar — que Gaza é parte integrante do Estado da Palestina e que estamos prontos para assumir total responsabilidade pela governança e segurança ali. O Hamas não terá nenhum papel na governança e — juntamente com outras facções — deve entregar suas armas à Autoridade Nacional Palestina", disse ele. "Reiteramos que não queremos um Estado armado."

Os pontos que ele levantou estão incluídos na declaração endossada pela Assembleia Geral.