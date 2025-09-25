Primeiro-ministro britânico não tem planos de participar da COP30 no Brasil, diz Financial Times

(Reuters) - O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, não tem planos de participar da cúpula climática COP30 das Nações Unidas no Brasil em novembro, informou o Financial Times na quinta-feira, citando fontes não identificadas.

A Reuters não pôde confirmar imediatamente a reportagem.

(Reportagem de Ruchika Khanna em Bengaluru)