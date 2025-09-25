Recursos de segurança do Instagram para adolescentes são falhos, dizem pesquisadores

Dos 47 recursos de segurança testados, os grupos julgaram que apenas oito eram totalmente eficazes. O restante apresentava falhas, "não estava mais disponível ou era substancialmente ineficaz", diz relatório do estudo.

Os recursos destinados a evitar que jovens usuários encontrassem conteúdo relacionado à automutilação por meio do bloqueio de termos de pesquisa foram facilmente contornados, informaram os pesquisadores. Filtros de mensagens anti-bullying também não foram ativados, mesmo quando solicitados com as mesmas frases de assédio que a Meta havia usado em um comunicado à imprensa para promovê-los. E um recurso criado para redirecionar os adolescentes da compulsão por conteúdo relacionado à automutilação nunca foi acionado, afirmam os pesquisadores.

O estudo aponta que alguns dos recursos de segurança da conta do adolescente funcionaram conforme anunciado, caso de um "modo silencioso" destinado a desativar temporariamente as notificações à noite e um recurso que exige que os pais aprovem as alterações nas configurações da conta do filho.

Intitulado "Teen Accounts, Broken Promises" (Contas de adolescentes, promessas não cumpridas), o estudo compilou e analisou as atualizações dos recursos de segurança e bem-estar dos jovens anunciadas publicamente pelo Instagram ao longo de mais de uma década.

Dois dos grupos por trás do relatório -- Molly Rose Foundation, no Reino Unido, e Parents for Safe Online Spaces (Pais por Locais Seguros Online), nos EUA -- foram fundados por pais que alegam que seus filhos morreram como resultado de bullying e conteúdo de automutilação nas plataformas da empresa de mídia social.

As descobertas do estudo questionam os esforços da Meta "para proteger os adolescentes das piores partes da plataforma", disse Laura Edelson, professora da Northeastern University que supervisionou uma análise da pesquisa.