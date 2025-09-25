Rússia diz presumir que Trump, apesar da mudança de tom, ainda está comprometido com busca da paz na Ucrânia

"Se os russos se recusarem a negociar de boa fé, acho que isso será muito, muito ruim para o país deles. Foi isso que o presidente deixou claro. Não se trata de uma mudança de posição. É um reconhecimento da realidade no terreno", disse Vance.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, solicitado a comentar a observação de Vance e se a Rússia a considera uma contradição ao desejo declarado de Washington de ajudar a acabar com a guerra, disse: "Não, não contradiz. De fato, vemos uma retórica diferente vinda de Washington. Por enquanto, presumimos que Washington mantém a vontade política, e o presidente Trump mantém a vontade política, de continuar os esforços para um acordo pacífico na Ucrânia".

"Apoiamos esses esforços, e a Rússia continua aberta a entrar em negociações de paz."

Alguns nacionalistas russos sugeriram que os comentários de Trump indicam que ele se distanciaria dos esforços para pôr fim à guerra, que já está na metade de seu quarto ano. O Kremlin disse anteriormente acreditar que a retórica de Trump foi influenciada pelo fato de ele ter acabado de se encontrar com Zelenskiy.

Não ficou imediatamente claro se Trump apoiaria suas palavras com uma mudança nas ações dos EUA. Alguns analistas e autoridades europeias disseram à Reuters que acreditavam que suas palavras eram um sinal para a Europa de que estava na hora de os líderes do continente assumirem o controle e fazerem mais para atender às necessidades de armas e financiamento de Kiev.

(Reportagem de Dmitry Antonov)