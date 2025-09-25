Trump diz que não permitirá que Israel anexe a Cisjordânia

"Não permitirei que Israel anexe a Cisjordânia. Não permitirei isso. Isso não vai acontecer", disse Trump aos repórteres no Salão Oval.

Netanyahu tem enfrentado alguma pressão de aliados de direita para anexar a Cisjordânia, o que gerou alarme entre os líderes árabes, alguns dos quais se reuniram na terça-feira com Trump à margem da Assembleia-Geral das Nações Unidas em Nova York.

"Não vou permitir que Israel anexe a Cisjordânia. Já foi o suficiente. É hora de parar agora", disse ele.

Israel conquistou a Cisjordânia em uma guerra em 1967. Os palestinos há muito tempo buscam formar um futuro Estado lá, juntamente com Jerusalém Oriental e a Faixa de Gaza.

Cerca de 700.000 colonos israelenses vivem entre 2,7 milhões de palestinos na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental, que Israel anexou em um movimento não reconhecido pela maioria dos países.

Israel se recusa a ceder o controle da Cisjordânia, uma posição que diz ter sido reforçada desde o ataque militante liderado pelo Hamas em seu território, lançado de Gaza em 7 de outubro de 2023.