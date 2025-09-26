Belarus diz que pode fornecer energia nuclear para partes da Ucrânia controladas pela Rússia

MOSCOU (Reuters) - Belarus está propondo a construção de uma usina nuclear no leste do país que poderia fornecer eletricidade para as partes da Ucrânia controladas pela Rússia, disse o presidente Alexander Lukashenko na sexta-feira.

Lukashenko apresentou a ideia ao presidente russo, Vladimir Putin, em conversas no Kremlin, em Moscou.

"Se uma decisão for tomada, começaremos imediatamente a construir uma nova unidade de energia ou uma nova estação se houver necessidade (de eletricidade) no oeste da Rússia e nas regiões libertadas", disse Lukashenko, empregando a linguagem que Moscou usa para descrever o território ucraniano capturado pela Rússia.