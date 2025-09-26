Chuvas trazem rara floração ao Deserto do Atacama, no Chile

SANTIAGO (Reuters) - Um raro manto de flores transformou o Deserto do Atacama, no Chile, o mais seco do mundo, e atraiu turistas e cientistas para se maravilharem com a fugaz explosão de cores.

"Quando chove no inverno, temos essa floração de diferentes espécies nativas na primavera", disse Jorge Carabantes, chefe regional de áreas protegidas da Comissão Nacional de Florestas do Chile, ou CONAF, acrescentando que podem aparecer 200 espécies documentadas.

"Elas florescem por um curto período de tempo antes de entrarem em dormência e, em seguida, tudo volta a ser como antes da chuva."