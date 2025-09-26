Cortes da ONU para 2026 poupam principalmente sua elite, mostra projeto de orçamento

Uma cópia do orçamento revisado para 2026 mostrou que apenas dois dos 58 cargos de chefe de departamento na camada de subsecretários-gerais abaixo de Guterres, ou 3%, serão extintos.

Isso se compara a cerca de 19% em todo o quadro e até 28% para uma categoria de menor escalão, de acordo com cálculos da Reuters baseados no documento da ONU.

Ian Richards, presidente do Sindicato dos Funcionários de Genebra da ONU, disse que as propostas de Guterres "tornarão o órgão global mais pesado e burocrático".

As agências humanitárias da ONU com seus próprios orçamentos devem perder mais de um quarto dos empregos.

O porta-voz da ONU, Stephane Dujarric, disse que era "inevitável" que as maiores reduções ocorressem onde a força de trabalho de mais de 14.000 pessoas era maior.

"O momento das estimativas revisadas da UN80 impediu uma reestruturação organizacional mais significativa que poderia reduzir os cargos de nível sênior", disse ele.