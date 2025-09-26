Democratas da Câmara dos Deputados divulgam agendas de Epstein mostrando planos de se encontrar com Musk e Thiel

Nos documentos divulgados nesta sexta-feira, não houve nenhuma acusação de irregularidade por parte de Musk, Thiel, Bannon ou Andrew. Os calendários diários não indicam se as reuniões de Epstein com Musk, Thiel e Bannon aconteceram realmente.

Em uma publicação no X nesta sexta-feira, fazendo referência a uma notícia sobre a divulgação dos documentos, Musk escreveu: "Isso é falso".

Um porta-voz de Thiel e os advogados que representaram Bannon e Andrew não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

Nos últimos meses, o presidente norte-americano, Donald Trump, tem enfrentado críticas de sua base conservadora e dos democratas do Congresso sobre a forma como seu governo lidou com o caso Epstein.

No início de julho, o Departamento de Justiça disse que não tornaria públicos os arquivos de sua investigação de tráfico sexual contra Epstein, renegando promessas anteriores de Trump e seus aliados.

Os democratas disseram que os documentos mostravam que Epstein era amigo de "alguns dos homens mais poderosos e ricos do mundo" e pediram ao Departamento de Justiça que divulgasse todos os documentos de sua investigação.