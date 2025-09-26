Flotilha de ajuda a Gaza desafia Israel enquanto Itália pede compromisso

Ninguém ficou ferido, mas as embarcações sofreram alguns danos. A GSF culpou Israel, que não respondeu à acusação, mas disse que usaria todos os meios para bloquear o acesso dos barcos a Gaza.

O presidente italiano, Sergio Mattarella, pediu aos organizadores da flotilha que aceitem uma proposta para deixar os suprimentos de ajuda no Chipre e entregá-los ao Patriarcado Latino de Jerusalém da Igreja Católica para distribuição em Gaza.

"O valor da vida humana, que parece ter perdido todo o significado em Gaza, onde é gravemente pisoteada... exige que evitemos colocar em risco a segurança de qualquer pessoa", disse ele em um comunicado.

Israel afirmou que apoia a ideia, mas a flotilha a rejeitou.

A flotilha está transportando pessoas de dezenas de países, incluindo advogados, parlamentares e ativistas, como a ativista climática sueca Greta Thunberg.

Sua passagem pelo Mediterrâneo aumentou as tensões internacionais, especialmente depois que a Itália e a Espanha reagiram aos ataques de drones enviando navios da Marinha que estão de prontidão para operações humanitárias e de resgate.