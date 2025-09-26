Irã diz que acordo com AIEA depende da ausência de ações hostis, incluindo retomada das sanções

DUBAI (Reuters) - O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, disse na sexta-feira que Teerã descartaria um acordo para permitir que o órgão de vigilância da ONU inspecione suas instalações nucleares se as potências ocidentais restabelecerem as sanções da ONU.

Um conjunto de sanções da ONU contra o Irã deve ser reimposto no sábado, depois que Reino Unido, França e Alemanha acusaram Teerã de violar um acordo de 2015 com as principais potências que visava impedir que o país desenvolvesse uma arma nuclear.

A Agência Internacional de Energia Atômica vinha tentando reconstruir a cooperação com Teerã e retomar as inspeções de suas instalações nucleares depois que Israel e os Estados Unidos bombardearam os locais em junho.